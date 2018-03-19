Нардеп Александр Онищенко рассказал о записи, где Порошенко ему угрожал

Об этом Онищенко рассказал в интервью "ТСН.Тиждень".

По словам нардепа, он должен был обеспечить голосования за определенные законы, однако на уточняющий вопрос, идет ли речь о лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, отвечать отказался.

"Я думаю, эта запись прольет свет на мое уголовное дело. 8 июня состоялся этот разговор. За неделю до того, как начали арестовывать моих людей. Где Порошенко говорит, что в одной руке у него законопроекты, за которые нужно проголосовать, а в другой - уголовное дело на Александра", - сказал Онищенко.

Нардеп добавил, что речь шла о "непопулярные" проекты.

"Непопулярные, они потом их реализовали. По Донбасса, по пенсионной реформе, по тарифам. Я так понимаю, что это были законопроекты, которые требовал МВФ. Порошенко нужны деньги МВФ ...", - заявил Онищенко.

Напомним, Александр Онищенко является фигурантом "газовому делу", которое расследует НАБУ. По данным следствия, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний за "псевдобиржи", что нанесло государству убыток на сумму более 1,613 млрд гривен. Руководителями преступной группировки кроме самого депутата считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Онищенко уехал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Летом 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.

В декабре 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование Александра Онищенко.

В конце 2016 Онищенко заявил, что записи, между которых, помимо других, разговора с президентом Украины Петром Порошенко, и до сих пор они не обнародованы. Вместе с тем мир увидели разговора Онищенко с якобы Николаем Мартыненко и Олесем Долгим.