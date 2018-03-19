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Укргидрометцентр пообещал снегопады и метели в понедельник, 19 марта
19.03.2018 00:45
Укргидрометцентр пообещал снегопады и метели в понедельник, 19 марта В Украине в понедельник, 19 марта, ожидаются снегопады и метели, что может привести к нарушению движения транспорта.

Так, по данным Укргидрометцентра, сложные погодные условия станут результатом воздействия двух активных юго-западных циклонов.

«В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, кое-где гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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