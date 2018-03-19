|Азаров заявляет о готовности свидетельствовать по делу Януковича - ВИДЕО
|19.03.2018 00:46
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Николай Азаров призвал обеспечить ему допрос через видеоконференцию с уполномоченного суда города Москвапрежний глава правительства Украины Николай Азаров выразил готовность свидетельствовать по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
Фото: youtube.com
Обращение Азарова опубликовал адвокат Януковича Виталий Сердюк.
"Заявление от 17.03.2018 г. была передана защиты вчера во время личной встречи", - сообщил Сердюк.
Николай Азаров призвал обеспечить ему допрос путем видеоконференции с уполномоченного суда Москвы.
"Я не имею возможности прибыть непосредственно в Оболонский районный суд г.. Киева для дачи показаний в связи с преследованием меня на территории Украины по политическим мотивам, которое было организовано высшими государственными должностными лицами Украины. Кроме того, я регулярно получаю в свой адрес и адрес моих близких лиц от неизвестных угрозы физического уничтожения и считаю, что в Украине существует опасность для моей жизни", - говорится в заявлении Азарова.
Азаров также сообщил, что сейчас проживает на территории Российской Федерации.
Фото: facebook.com | Виталий Сердюк
Напомним, защита Виктора Януковича, которого заочно судят в Киеве по обвинению в государственной измене, составил список свидетелей, которых хочет допросить.
Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича планирует завершить рассмотрение 18-19 апреля.
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