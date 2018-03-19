От удара грузовик перевернулся на бок, от нее на 15 м улетел топливный бак

Об этом сообщают Вартови.Еспрессо.

По словам водителя трамвая (вагоновожатого), он только начал движение от остановки на разрешающий сигнал светофора, как произошло столкновение с малотоннажные грузовики, водитель которой двигался Харьковским шоссе в направлении Харьковской площади и пытался проскочить перед трамваем.

От удара грузовик перевернулся на бок, от нее на 15 м улетел топливный бак.

На место ДТП прибыло несколько карет скорой помощи, пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались. Также отказались от госпитализации водитель перевернувшегося грузовика и водитель трамвая.

На место аварии вызвали спасателей ДСНС для удаления горюче-смазочных материалов с проезжей части. Отметим также, что от удара трамвай сошел с рельсов, в результате чего движение трамваев было заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.

Напомним, 16 марта в результате столкновения трамваев в немецком городе Кельн ранения получили более 40 человек.