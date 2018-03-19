



Відома супермодель Емілі Ратажковскі, яка нещодавно вийшла заміж, вже ставала об'єктом чуток про вагітність і, зрештою, було чому пліткувати: на весіллі завжди відверта модель з'явилася у широкому брючному костюмі від Zara, а на фото з медового місяця красуня теж позувала у максимально закритому вбранні. Втім, вже напередодні Емілі розвіяла всі сумніви.



На сторінці в Інстаграмі зірка поділилася пікантним фото топлес, заінтригувавши майбутньою новою колекцією бікіні Inamorataswim. На фото Ратажковскі позує лише у трусиках та з рушником на голові, а підтягнутий прес можна побачити у дзеркалі.



"Я не думаю, що ви готові до цього. Великі речі невдовзі будуть в Inamorataswim", - заявила зірка.



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