|
Грудинин о нарушениях на выборах президента РФ: К сожалению, оказался прав Навальный
|
19.03.2018 00:58
|
В Московской области на президентских выборах некоторые избиратели
голосовали по два–три раза, отметил кандидат в главы государства от
КПРФ Павел Грудинин. До этого о "круизном голосовании" предупреждал
оппозиционный политик Алексей Навальный. Грудинин: Кто бы ни
победил, все равно придется изменить отношение власти к людям Фото:
EPA "Во время избирательной кампании мы проехали 18 регионов. И
всюду был требование на перемены. Люди не верят власти. Люди не
верят в то, что кто-то решит их проблемы. Поэтому кто бы ни
победил, все равно придется изменить отношение власти к
людям", – отметил он.Грудинин подчеркнул, что возможности для
нарушений были заложены в самой процедуре выборов."К сожалению,
оказался прав Навальный. И проголосовать два–три раза можно. Мы
знаем про такие примеры в Московской области", – сообщил
он.Оппозиционный политик Алексей Навальный, которого не допустили
на выборы, 13 марта в своем блоге предупреждал, что власти с
помощью отрывных талонов могут организовать "круизное
голосование"."Сажают работников ЖКХ в автобус и весь день возят по
участкам, пока каждый не проголосует 20–30 раз. Ничто этому не
помешает, ведь на участке нет общероссийского списка, из которого
видно: Васечкин уже проголосовал на соседней улице", – пояснял
он.Выборы президента РФ состоялись 18 марта –
в годовщину аннексии Крыма. Явка за полтора часа до
закрытия избирательных участков составляла 59%,
отмечал "Интерфакс".По результатам обработки 60% бюллетеней,
которые опубликовали на сайте ЦИК РФ, действующий
президент Владимир Путин набирает 75,92% голосов, Грудинин –
12,59%, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский –
6,07%.Представителя партии "Гражданская инициатива" Ксению Собчак
поддержали 1,48% избирателей, лидера партии "Яблоко" Григория
Явлинского – 0,88%.Кандидат от Партии роста Борис Титов
набирает 0,68% голосов, Максим Сурайкин от "Коммунистов
России" – 0,66%, Сергей Бабурин от "Российского
общенародного союза" – 0,64%.По данным экзит-полла "Фонда
общественного мнения", Путин должен получить 76,3%
голосов, ВЦИОМ информировал о 73,9% поддержки.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира