В Московской области на президентских выборах некоторые избиратели голосовали по два–три раза, отметил кандидат в главы государства от КПРФ Павел Грудинин. До этого о "круизном голосовании" предупреждал оппозиционный политик Алексей Навальный. Грудинин: Кто бы ни победил, все равно придется изменить отношение власти к людям Фото: EPA "Во время избирательной кампании мы проехали 18 регионов. И всюду был требование на перемены. Люди не верят власти. Люди не верят в то, что кто-то решит их проблемы. Поэтому кто бы ни победил, все равно придется изменить отношение власти к людям", – отметил он.Грудинин подчеркнул, что возможности для нарушений были заложены в самой процедуре выборов."К сожалению, оказался прав Навальный. И проголосовать два–три раза можно. Мы знаем про такие примеры в Московской области", – сообщил он.Оппозиционный политик Алексей Навальный, которого не допустили на выборы, 13 марта в своем блоге предупреждал, что власти с помощью отрывных талонов могут организовать "круизное голосование"."Сажают работников ЖКХ в автобус и весь день возят по участкам, пока каждый не проголосует 20–30 раз. Ничто этому не помешает, ведь на участке нет общероссийского списка, из которого видно: Васечкин уже проголосовал на соседней улице", – пояснял он.Выборы президента РФ состоялись 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Явка за полтора часа до закрытия избирательных участков составляла 59%, отмечал "Интерфакс".По результатам обработки 60% бюллетеней, которые опубликовали на сайте ЦИК РФ, действующий президент Владимир Путин набирает 75,92% голосов, Грудинин – 12,59%, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский – 6,07%.Представителя партии "Гражданская инициатива" Ксению Собчак поддержали 1,48% избирателей, лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского – 0,88%.Кандидат от Партии роста Борис Титов набирает 0,68% голосов, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" – 0,66%, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" – 0,64%.По данным экзит-полла "Фонда общественного мнения", Путин должен получить 76,3% голосов, ВЦИОМ информировал о 73,9% поддержки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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