Из-за возгорания проводки в жилом доме в Броварах произошел пожар, пострадавших нет

В Броварах на ул.Плеханова из-за неисправной проводки в жилом доме произошел пожар, сообщил интернет-портал dtp.kiev.ua.

"На улице Плеханова загорелся жилой дом. По предварительной информации, причина возгорания – неисправность проводки. К счастью, никто не пострадал. Молодые ребята вынесли из дома бабушку и её 90-летнюю маму", – говорится в сообщении.

На места происшествия работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что пожар до сих пор не ликвидирован, спасатели в настоящее время продолжают работы по тушению. На месте находятся четыре пожарных машины.