Государственный Приватбанк призвал пользователей социальной сети Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не передавать мошенникам персональные данные. Об этом говорится в сообщении финансового учреждения.

По информации банка, в социальной сети Instagram мошенники зарегистрировали несколько фейковых аккаунтов, с помощью которых у клиентов банка похищают персональные данные.

«Во время регистрации пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в Приватбанке. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карту», — предупредили в банке.

Среди прочего клиентам порекомендовали обращаться на горячую линию по номеру 3700 в случае любых подозрительных операций со своими картами.

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