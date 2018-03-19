Во время строительных работ они выкопали средневековый варочный котел, в котором было 12 золотых и 462 серебряных монет. Монеты были датированы 15-м веком. Пока неясно, кто будет хранить монеты.

Когда коммунальные работники вызвали своего босса, он сообщил об открытии на горячую линию археологических находок Landschap Erfgoed Utrecht (Ландшафтное наследие Утрехт).

RTV Utrecht сообщает, что эксперты сразу же посетили место находки и использовали металлоискатель для того, чтобы отыскать все монеты.

Некоторые из монет были найдены вместе с тряпками, которые, по-видимому, использовались в качестве своего рода защитного рулона.

По данным RTV Utrecht, монеты были переданы в Omgevingsdienst regio Utrecht (Региональное агентство по охране окружающей среды Утрехт) для анализа археологом Питером де Бором.

Большинство монет восходит к 1470-м и 1480-м годам. Известные артефакты между клада включают редкие «Salut d’or» — золотую монету короля Генриха VI Англии и Франции.

В своем заявлении Оасен сказал, что монеты будут очищены в течение следующих недель. Затем они будут проанализированы экспертами в De Nederlandsche Bank, центральном банке Голландии.

Монеты предлагают интересный взгляд на историю и могут пролить свет на экономическую, культурную и политическую жизнь предыдущих эпох.

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