По данным ЦИК РФ, первое место на выборах президента РФ занимает действующий глава российского государства Владимир Путин, второе – кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Путин побеждает на выборах президента РФ Фото: EPA Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (12,3%), третье – кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,98%). Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") набирает 1,53% голосов. Следом идут Григорий Явлинский ("Яблоко") – 0,92%, Борис Титов (Партия роста) – 0,7%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 0,67%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – 0,64%.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы.Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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