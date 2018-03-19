18 марта по всей России прошли выборы президента страны. И хотя имя победителя и так было известно заранее, власть все равно подтасовывала результаты в угоду президенту РФ Владимиру Путину. Об этом весь день сообщали независимые наблюдатели со всей России.

«Обозреватель» составил топ самых явных нарушений на выборах президента соседнего государства.

Массовый подвоз бюджетников

Наблюдатели сообщили о массовом подвозе избирателей сразу в нескольких регионах РФ. Как сообщило движение «Наблюдатели Петербурга» людей привезли на голосование в Кузьмоловском городском поселении в Ленинградской области. Избирателей привезли на автобусе, водитель которого открыто заявил, что это инициатива местной администрации.

При этом ссейф с бюллетенями для досрочного голосования поставили в кабинете руководителя администрации этого поселения. Наблюдателей туда не пустили, но вот представитель «Единой России» смог зайти без помех. В ответ на возмущение он сказал, что работает в этом кабинете.

Как написал у себя в Twitter депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Гуляев, в поселке Лебяжье в Ленинградской области на избирательный участок строем привели бойцов Росгвардии.

Издание «Новая газета» сообщило о масштабных нарушениях при досрочном голосовании в Омске. Представители КПРФ рассказали изданию, что бюджетников принуждают голосовать, а потом фотографировать бюллетени с галочками.

Наблюдатели движения за права избирателей «Голос» в Иркутской области заявили, что там сразу на несколько участков привозят пьяных избирателей, с которыми потом расплачиваются водкой.

Обнародование результатов до завершения выборов

Члены областной организации КПРФ в Новосибирске сумели отличиться по-своему. Они решили обнародовать результаты голосования задолго до завершения выборов, что является грубейшим нарушением закона. Судя по ним, Путин набирает в области больше 70% голосов.

Вторым идет как раз кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 17%.

Избиение наблюдателей

О массовых избиениях наблюдателей на избирательных участках в Дагестане сообщила группа активистов из Москвы, Петербурга и Казани.

«Абсолютный беспредел на участке 1126 в Махачкале. На участок приехала толпа спортсменов-борцов, производили вбросы, силой не пуская наблюдателей к урнам и отобрав технику (ноутбук и телефон). Одного из наблюдателей куда-то физически уволокли и держали, пока не закончили вбросы», — рассказали наблюдатели.

При этом нападения на наблюдателей были совершены также на участках №1125 и №1111. На других избирательных точках злоумышленники пытаются выгнать наблюдателей, однако им активно мешает полиция.

Закрыли камеру шариками

На избирательном участке №268 в Кемерово один из членов УИК перед тем, как высыпать бюллетени на стол для подсчета голосов, закрыл камеру шариками. По информации телеграмм-канала Varlamov News, полторы минуты камера ничего не фиксировала.

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«Выборы» в Крыму

Украина и Евросоюз в принципе считают выборы на территории оккупированного Крыма незаконными, однако помимо этого на полуострове уже зафиксировали массу нарушений.

«Крымская правозащитная группа» сообщила со ссылкой на источники, что руководителей нескольких крупных предприятий Керчи, в которых работает более 100 сотрудников, «обязали обеспечить явку своих подчиненных на выборы».

Кроме того, как сообщает РБК, сотрудник одного из бюджетных предприятий города сообщил правозащитникам, что ему и его коллегам велели отзваниваться руководителю после того, как они проголосуют.

А в нескольких школах Керчи и Симферополя на родительском собрании говорили о необходимости идти на выборы, чтобы «выполнить свой гражданский долг». Как утверждают правозащитники, родителей детей одной из симферопольских школ даже попросили «отчитаться» о голосовании по мессенджеру Viber, утверждают правозащитники.

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