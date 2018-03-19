Украинский телеканал показал в эфире карту Украины без Крыма.

Об этом начали писать пользователи сетей, выражая возмущение,передает со ссылкой на .

отреагировал на случай и извинился за ошибку. Телеканал объяснил, что это произошло еще 16 марта в программе "Холостяк", когда было показано на экране "некорректное графическое изображение карты Украины".

"Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала о государственных границ Украины, потому что Крым - это Украина! Мы оперативно исправили ошибку во всех видео на официальных страницах канала ", - сообщает телекомпания.

признает свою ошибку и просит прощения у зрителей.

Подобный случай произошел 16 марта на канале UA: Первый. Через техническую ошибку зрители 27 секунд видели карту Украины без Крыма.

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