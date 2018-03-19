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В ООН обеспокоены деятельностью в Украине "Правого сектора", "Свободы", С14 и "национальных дружин"
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19.03.2018 01:22
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Для обеспечения защиты участников мирных собраний важна работа
правоохранительных органов Украины, отметила глава мониторинговой
миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.58 |
комментариев: В числе националистических движений, которыми
обеспокоены в ООН, оказалось С14 Фото: С14 Дніпро / Facebook Об
этом она сказала, отвечая на вопрос, отмечаются ли тенденции
давления на общественные организации и отдельных активистов."На
2019 год запланированы парламентские и президентские выборы. В
связи с этим мы шире смотрим на целый блок вопросов, связанных с
демократическим пространством. Нас интересуют вопросы свободы слова
и выражения мнений, свободы мирных собраний и ассоциаций.
Мониторинг реализации этих прав мы осуществляем не только в
столице, но и в других регионах Украины. Обеспокоенность у нас
вызывает деятельность отдельных групп, таких как "Правый сектор",
"Свобода", С14, "национальные дружины", – отметила Фрейзер.По
ее мнению, в этом плане важна роль правоохранительных органов,
которые "должны обеспечить защиту участников мирных собраний, а в
случае инцидентов (например, нападений на участников) провести
эффективное расследование с целью привлечения виновных к
ответственности"."Очень важно обеспечить возможность здорового
развития гражданского общества", – заявила глава
мониторинговой миссии.По словам Фрейзер, гражданское общество в
Украине "имеет громадный потенциал и способно помогать устойчивому
развитию государства".
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