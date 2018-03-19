Бездействие МЗУ может оставить без работы тысячи выпускников мединститутов.

Об этом пишет на своей странице в Facebook ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова передает со ссылкой на .

По ее словам, чиновники министерства не смогли дать четкий ответ на простой вопрос, как выпускникам-бюджетникам искать работу и место в интернатуре после прошлогодней отмены т.н. "Крепостного права"?

"Из ответа господина заместителя министра Линчевского я вынесла только одно: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", - пишет Амосова.

По логике министерства, каждый выпускник должен самостоятельно договариваться о работе с главным врачом или отделом здравоохранения госадминистрации. "Кто раньше "добежит", тот и получит лучшее место? Или раньше "занесет"? А что делать талантливой молодежи без денег?", - спрашивает ректор НМУ.

"Однако не все так плохо. Потому что общество успело получить от Минздрава ценные указатели: "Манту" можно мочить, а джинсы в холод подкатывать не стоит" - иронично заключила Амосова.

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