|Бездействие Министрества здравоохранения может оставить без работы тысячи выпускников мединститутов - Амосов
|19.03.2018 01:27
|
Бездействие МЗУ может оставить без работы тысячи выпускников мединститутов.
Об этом пишет на своей странице в Facebook ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова передает со ссылкой на .
По ее словам, чиновники министерства не смогли дать четкий ответ на простой вопрос, как выпускникам-бюджетникам искать работу и место в интернатуре после прошлогодней отмены т.н. "Крепостного права"?
"Из ответа господина заместителя министра Линчевского я вынесла
только одно: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", -
пишет Амосова.
"Однако не все так плохо. Потому что общество успело получить от Минздрава ценные указатели: "Манту" можно мочить, а джинсы в холод подкатывать не стоит" - иронично заключила Амосова.