Водитель, который пытался наехать на пограничников в Волынской
области, оказался местным жителем. Обнаруженный автомобиль передали
сотрудникам полиции Фото: dpsu.gov.ua Отмечается, что вечером 17
марта пограничники Луцкого отряда отдела "Доманово", который
находится у границы с Беларусью, обнаружили с наблюдательной
башни автомобиль высокой проходимости."С целью задержания
транспортного средства немедленно выехала группа реагирования. Во
время преследования команду пограничников об остановке водитель
проигнорировал и направил транспортное средство в сторону
автомобиля военнослужащих Госпогранслужбы. Составом пограничного
наряда была осуществлена очередь предупредительных выстрелов вверх
и по колесам авто. Однако после этого водитель развернулся в другую
сторону и, пытаясь скрыться от правоохранителей, которые его
преследовали около двух километров, свернул в один из частных
дворов населенного пункта Млыново. Покинув авто, водитель обратился
в бегство", – рассказали в ГПСУ.Пограничники нашли во рву
между пунктами пропуска 2740 пачек сигарет. Обнаруженный автомобиль
передали сотрудникам полиции.Водитель оказался местным жителем 1973
года рождения. Объяснения он предоставлять отказался.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира