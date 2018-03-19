Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вместе с главой Кремля Владимиром Путиным "борется с империализмом". Мадуро поздравил Путина с победой еще до завершения подсчета голосов на выборах в РФ Фото: EPA По мнению Мадуро, "сплоченность российского народа вокруг своего лидера и его проекта независимости и развития является фундаментальной гарантией продвижения необходимого мирового политического баланса, основанного на справедливости, солидарности, уважении международного права и многополярности".Он отметил, что "Россия и Венесуэла превратились в братские страны и сталкиваются с общими проблемами в борьбе с частыми маневрами империализма, пытающегося навязать свои анахронистические доктрины мирового господства".Мадуро выразил "чувство восхищения и дружбы русскому народу и его руководству".Выборы президента РФ состоялись 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Явка за полтора часа до закрытия избирательных участков составляла 59%, отмечал "Интерфакс".По результатам обработки 80% бюллетеней, действующий президент Путин набирает 76,18% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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