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ДТП в столице: грузовик врезался в трамвай с людьми
19.03.2018 02:26
ДТП в столице: грузовик врезался в трамвай с людьми По теме:

В Дарницком районе столицы сегодня, 18 марта, произошла серьезная с грузовиком и трамваем.

В последнем находились десятки людей, передает со ссылкой на .

Транспортное происшествие произошло на перекрестке Харьковского шоссе и Тростянецкой. Водитель грузовика хотел проскочить перед трамваем, но не успел и врезался в его кабину. Во время аварии в салоне общественного транспорта было около 30 пассажиров. К счастью, трамвай двигался с небольшой скоростью, следовательно серьезно никто не пострадал. Врачи "скорой помощи" оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, в госпитализации никто не нуждался.

 







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