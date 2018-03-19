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Михалков о возможной "истерике" мира по итогам президентских выборов в РФ: Ни камни, ни грязь нам не страшны
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19.03.2018 02:32
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Президенту РФ Владимиру Путину после переизбрания необходимо
"выращивать преемственность", отметил кинорежиссер Никита Михалков.
Михалков – доверенное лицо Путина Фото: EPA "Понимаете, какая
штука: есть чудная мудрость восточная — "кидай в меня камни,
кидай в меня грязь, я река". Мы река, и следовательно ни камни, ни
грязь нам не страшны", – сказал он.Михалков уверен, "что в
следующие годы Путину и его команде нужно выращивать то будущее, ту
преемственность, которую можно передать в руки".Выборы президента
РФ состоялись 18 марта – в годовщину аннексии
Крыма. Явка за полтора часа до закрытия избирательных участков
составляла 59%, отмечал "Интерфакс".По результатам обработки
80% бюллетеней, действующий президент Путин набирает 76,18%
голосов.
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