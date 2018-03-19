Президенту РФ Владимиру Путину после переизбрания необходимо "выращивать преемственность", отметил кинорежиссер Никита Михалков. Михалков – доверенное лицо Путина Фото: EPA "Понимаете, какая штука: есть чудная мудрость восточная — "кидай в меня камни, кидай в меня грязь, я река". Мы река, и следовательно ни камни, ни грязь нам не страшны", – сказал он.Михалков уверен, "что в следующие годы Путину и его команде нужно выращивать то будущее, ту преемственность, которую можно передать в руки".Выборы президента РФ состоялись 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Явка за полтора часа до закрытия избирательных участков составляла 59%, отмечал "Интерфакс".По результатам обработки 80% бюллетеней, действующий президент Путин набирает 76,18% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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