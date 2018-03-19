Украина готова дать отпор РФ, если она решится на интервенцию.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Краматорске, информирует svodka.net.

«Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью – чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: подобной ошибки больше никогда не повторится – пусть Россия знает, что мы готовы к отпору, и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — заявил Порошенко.

Он отметил, что в 2014 году РФ разместила и реорганизовала свои силы вдоль границы Украины так, чтобы «поддержать быстрое механизированное набег, как с севера, так и с востока Украины — несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции».

По словам Порошенко, сейчас в состав российских оккупационных войск на востоке Украины входят два армейских корпуса со штатной численностью 35,5 тыс. человек, непосредственно подчиненные оперативному командованию на базе 8-й армии Южного военного округа РФ, где командные должности занимают штатные кадровые офицеры российских ВС.

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Глава государства подчеркнул, что на оккупированной территории размещено 700 танков, более тысячи бронемашин, более тысячи артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня. «И вся эта армада поставлена из России», — добавил Порошенко.

Он также отметил, что наемников, которые воюют против Украины, «готовят в российских учебных центрах в оккупированном Крыму, в Ростовской и Белгородской областях», а на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей созданы полигоны для учений.

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