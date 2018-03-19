Twitter в течение двух недель изменит свою рекламную политику, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники. Twitter пока не подтверждал информацию о запрете рекламы криптовалют Фото: EPA Отмечается, что новая рекламная политика Twitter вступит в силу в течение двух недель. Запрет на объявления, связанные с криптовалютами, будет действовать во всех странах.Официального подтверждения информации пока не поступало.В январе рекламу криптовалют запретили в Facebоok. В июне такие же меры примет Google. Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).Американские миллиардеры Джордж Сорос и Уоррен Баффет считают криптовалюту финансовым пузырем.Руководитель главного инвестиционного подразделения Deutsche Bank AG Маркус Мюллер не советует инвестировать в криптовалюту в связи с реальным риском полной потери средств. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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