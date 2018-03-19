Twitter в течение двух недель изменит свою рекламную политику,
сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на собственные
источники. Twitter пока не подтверждал информацию о запрете рекламы
криптовалют Фото: EPA Отмечается, что новая рекламная политика
Twitter вступит в силу в течение двух недель. Запрет на объявления,
связанные с криптовалютами, будет действовать во всех
странах.Официального подтверждения информации пока не поступало.В
январе рекламу криптовалют запретили в Facebоok. В июне такие же
меры примет Google. Криптовалюта – виртуальная денежная
единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и
банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны
в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс.
криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и
Ethereum (эфириум).Американские миллиардеры Джордж
Сорос и Уоррен Баффет считают криптовалюту
финансовым пузырем.Руководитель главного инвестиционного
подразделения Deutsche Bank AG Маркус Мюллер не советует
инвестировать в криптовалюту в связи с реальным
риском полной потери средств.
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