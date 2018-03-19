Компания Джона Хенесси планирует разработать суперскоростной автомобиль.

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Ранее автопроизводитель уже представил суперкар Venom GT, который назвали одним из самых быстрых на планете. Однако Хенесси решил усовершенствовать автомобиль и выпустить Venom F5. Суперкар планируют оборудовать 8-литровым двигателем с четырьмя турбинами на 1600 лошадиных сил, это должно позволить машине разгоняться до 480 км час. Разработчики хотят сделать автомобиль комфортным и легкоуправляемым на больших скоростях.

Компания выпустит 24 экземпляра суперкара Venom F5, цена одного автомобиля будет составлять 1,6 млн $. Однако уже зачет 12 автомобилей забронировали и внесли за них плату.

Южнокорейский бренд Kia продемонстрировал интерьер седана K900, который уже назвали самым комфортным. Новую модель Kia была создана вместе коллективами главного дизайн-центра компании в Южной Корее и калифорнийской дизайн-студии KIA.

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