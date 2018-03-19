В ответ на слова продюсера Сергея Проскурни, что "Михеил – рупор Кремля", руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что "барыжные деньги приводят к сильному перекосу сознания". Предметом заочной дискуссии стал демонтаж металлических конструкций в центре Киева. Саакашвили вспомнил о "барыгах" Фото: ЕРА Продюсер обвинил "Рух нових сил" в "зверском уничтожении" 18 марта посвященной 100-летию Украинской революции выставки "Зеркало истории: мне болит Крым".Саакашвили в ответ выразил уверенность, что выставку организовал президент Украины Петр Порошенко."Оказывается это убожество, которое Порошенко все время ставит на Майдане – искусство, и у него есть автор, который называет себя художником. Этот типаж подсел на иглу финансирования Банковой прошлой осенью, когда Порошенко понадобились металлические конструкции для защиты от маршей. Барыжные деньги приводят к сильному перекосу сознания, переходящему в бред типа "Саакашвили – рупор Кремля". А как по мне, то такие продажные деятели – лучшие полезные идиоты, как для Кремля, так и для клуба друзей Кремля в Украине – местного олигархата", – заявил руководитель "Руху нових сил". https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1886978387999200 18 марта участники акции протеста против президента Украины Петра Порошенко демонтировали на Майдане в Киеве металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию Украинской революции.В полицию доставили троих "наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской символикой на Майдане Незалежности".Информацию о демонтаже конструкций зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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