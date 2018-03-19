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Саакашвили назвал "полезным идиотом" организатора выставки на Майдане Незалежности в Киеве
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19.03.2018 03:36
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В ответ на слова продюсера Сергея Проскурни, что "Михеил – рупор
Кремля", руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили заявил,
что "барыжные деньги приводят к сильному перекосу сознания".
Предметом заочной дискуссии стал демонтаж металлических конструкций
в центре Киева. Саакашвили вспомнил о "барыгах" Фото: ЕРА Продюсер
обвинил "Рух нових сил" в "зверском уничтожении" 18 марта
посвященной 100-летию Украинской революции выставки "Зеркало
истории: мне болит Крым".Саакашвили в ответ выразил уверенность,
что выставку организовал президент Украины Петр
Порошенко."Оказывается это убожество, которое Порошенко все время
ставит на Майдане – искусство, и у него есть автор, который
называет себя художником. Этот типаж подсел на иглу финансирования
Банковой прошлой осенью, когда Порошенко понадобились металлические
конструкции для защиты от маршей. Барыжные деньги приводят к
сильному перекосу сознания, переходящему в бред типа
"Саакашвили – рупор Кремля". А как по мне, то такие продажные
деятели – лучшие полезные идиоты, как для Кремля, так и для
клуба друзей Кремля в Украине – местного олигархата", –
заявил руководитель "Руху нових сил".
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1886978387999200
18 марта участники акции протеста против президента Украины Петра
Порошенко демонтировали на Майдане в Киеве металлические
конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию
Украинской революции.В полицию доставили троих "наиболее
активных граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской
символикой на Майдане Незалежности".Информацию о демонтаже
конструкций зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и
сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об
открытии уголовного производства по ст. 356 (самоуправство)
Уголовного кодекса Украины.
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