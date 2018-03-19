|Порошенко договорился об упрощении визового режима с Кувейтом
|19.03.2018 03:37
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договорился об упрощении визового режима с Кувейтом. Об
этом сообщила пресс-служба главы государства.
Глава государства выразил благодарность кувейтском руководству
за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Лидеры двух стран обсудили возможность более тесного сотрудничества
в рамках международных организаций. Речь шла также о перспективах
взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в СБ в
2018-2019 годах. В частности по вопросу миротворческой миссии на
оккупированной части Донбасса. Также членства Украины в Совете по
правам человека в 2018-2020 годах.
Порошенко и Сабах Аль-Ахмад договорились об упрощении визового режима на основе взаимности. Украина включат в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде.
Президент дал поручение подготовить проект поправок в Конституцию, которые закрепят устремления Украины к членству в и Европейском Союзе.