Президент США Дональд Трамп должен признать незаконным голосование на президентских выборах в оккупированном Крыму и не поздравлять с переизбранием главу Кремля Владимира Путина, заявил прежний заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Вершбоу считает, что у Путина не было реальных конкурентов на выборах Фото: nato.int Он отметил, что у главы Кремля Владимира Путина не было реальных конкурентов во время предвыборной гонки. Телеведущая Ксения Собчак и руководитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, по мнению Вершбоу, не представляли "никакой угрозы" президенту РФ."Другие кандидаты, честно говоря, не такие значительные, за исключением Грудинина, наверное. Это новое лицо, у которого есть определенная поддержка, но это довольно настораживает, потому что он прославляет Сталина, называя его величайшим лидером в российской истории. Я надеюсь, по этой причине за него не голосуют", – сказал прежний замгенсека НАТО.Вершбоу также считает, что США должны признать незаконным голосование в оккупированном РФ Крыму."Я буду разочарован, если Трамп поздравит Путина с ложными выборами, псевдовыборами, основанными на искажении реалий", – добавил он.Выборы президента РФ состоялись 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Итоговая явка, по предварительным данным, превысила 67%, сообщил ТАСС. Хотя за полтора часа до закрытия избирательных участков составляла 57,74%, писал "Интерфакс".По результатам обработки 97% бюллетеней, которые опубликовали на сайте ЦИК РФ, действующий президент Владимир Путин набирает 76,62% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,85%, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский – 5,71%.Собчак поддержали 1,64% избирателей, Явлинского – 1,02%.Кандидат от Партии роста Борис Титов набирает 0,75% голосов, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" – 0,68%, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" – 0,65%.По данным экзит-полла "Фонда общественного мнения", Путин должен получить 76,3% голосов, ВЦИОМ информировал о 73,9% поддержки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки вершбоу что путина бывший нато Теги: мир