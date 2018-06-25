Колишня актриса, а нині герцогиня Сассекська підкорила всіх своїм бездоганним стилем. Те, що надягає армия принца, розкуповується за лічені хвилини.







У гардеробі Меган є одяг і маловідомих брендів, які завдяки їй стали популярні, і наряди від іменитих дизайнерів. Маркл, наприклад, дуже любить Givenchy. Загалом, гардероб герцогині оцінюється в мільйон доларів.



Плаття Ralph & Russo, яке ми бачили на офіційному портреті з принцом Гаррі, - 74 300 $.



А ось костюм, в якому Меган була на Дні пам'яті ANZAC 2.0, від Emilia Wickstead - 2 388 $, клатч Jimmy Choo - 956 $, капелюх Philip Treacy - 995 $.



Весільна сукня Givenchy - 266 000 $, туфлі Aquazzura - 1 326 $, браслет Cartier - 180 500 $. А ось сукня, яку одягла Маркл на весільну вечірку, від Stella McCartney - 79 000 $, туфлі Aquazzura - 623 $, сережки Cartier - 80 000 $.



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