|Скільки коштує вбрання Меган Маркл?
|25.06.2018 06:43
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У гардеробі Меган є одяг і маловідомих брендів, які завдяки їй стали популярні, і наряди від іменитих дизайнерів. Маркл, наприклад, дуже любить Givenchy. Загалом, гардероб герцогині оцінюється в мільйон доларів.
Плаття Ralph & Russo, яке ми бачили на офіційному портреті з принцом Гаррі, - 74 300 $.
А ось костюм, в якому Меган була на Дні пам'яті ANZAC 2.0, від Emilia Wickstead - 2 388 $, клатч Jimmy Choo - 956 $, капелюх Philip Treacy - 995 $.
Весільна сукня Givenchy - 266 000 $, туфлі Aquazzura - 1 326 $, браслет Cartier - 180 500 $. А ось сукня, яку одягла Маркл на весільну вечірку, від Stella McCartney - 79 000 $, туфлі Aquazzura - 623 $, сережки Cartier - 80 000 $.
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