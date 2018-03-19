В Украине преследуют бизнесменов, чтобы президент Петр Порошенко мог "спать спокойно", зная, что все деньги у него, считает быстрый внефракционный нардеп Александр Онищенко. Онищенко заявил, что ему обещали "преференции" Фото: Михаил Подоляк / Facebook "Я думаю, ему нужны были люди, чтобы использовать. У него нет друзей, есть только люди, которых он использует. Какой-то период времени ему было выгодно меня использовать в достижении своих целей: прийти к власти, например. Война с его врагами. Он же никогда ничего не делает своими руками. Он находит таких, как я, делает их "приближенными" и рассказывает свою определенную историю, чтобы переманить на свою сторону", – сказал нардеп.По его словам, Порошенко обещал ему "преференции"."Я человек бизнеса. Мне не нужно ничего зарабатывать, мне главное, чтобы меня не трогали. А проблема Петра Алексеевича заключается в том, что он не хочет, чтобы у людей был бизнес. Его задача – любым способом отобрать бизнес, чтобы ни у кого не было возможности кого-то финансировать. Поэтому сейчас идет преследование всех бизнесменов", – заявил Онищенко.Он считает, что всех владельцев бизнеса "рано или поздно ликвидируют, оставят без финансов"."Тогда Порошенко будет спать спокойно, так как все деньги будут у него, а необходимые люди будут у него на зарплате", – сказал быстрый парламентарий.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил, что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.5 марта Онищенко вручили новое подозрение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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