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Онищенко: Задача Порошенко – отобрать бизнес, чтобы ни у кого не было возможности кого-то финансировать
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19.03.2018 04:08
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В Украине преследуют бизнесменов, чтобы президент Петр Порошенко
мог "спать спокойно", зная, что все деньги у него, считает быстрый
внефракционный нардеп Александр Онищенко. Онищенко заявил, что ему
обещали "преференции" Фото: Михаил Подоляк / Facebook "Я думаю, ему
нужны были люди, чтобы использовать. У него нет друзей, есть только
люди, которых он использует. Какой-то период времени ему было
выгодно меня использовать в достижении своих целей: прийти к
власти, например. Война с его врагами. Он же никогда ничего не
делает своими руками. Он находит таких, как я, делает их
"приближенными" и рассказывает свою определенную историю, чтобы
переманить на свою сторону", – сказал нардеп.По его словам,
Порошенко обещал ему "преференции"."Я человек бизнеса. Мне не нужно
ничего зарабатывать, мне главное, чтобы меня не трогали. А проблема
Петра Алексеевича заключается в том, что он не хочет, чтобы у людей
был бизнес. Его задача – любым способом отобрать бизнес, чтобы
ни у кого не было возможности кого-то финансировать. Поэтому сейчас
идет преследование всех бизнесменов", – заявил Онищенко.Он
считает, что всех владельцев бизнеса "рано или поздно ликвидируют,
оставят без финансов"."Тогда Порошенко будет спать спокойно, так
как все деньги будут у него, а необходимые люди будут у него на
зарплате", – сказал быстрый парламентарий.Онищенко фигурирует
в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии
компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству
был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило
причастность к незаконной схеме 29 человек, включая
Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп
покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная
Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении
к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам
он отказался присутствовать на заседании парламента,
заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил,
что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в
британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию
"Страна", что по поручению Администрации Президента скупал
голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие
голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на
протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его
окружением на диктофон в наручных часах, а в конце
ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины
утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря
2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить
заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное
антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и
Германии с просьбой об экстрадиции политика.5 марта Онищенко
вручили новое подозрение.
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