Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер – "важнейший лоббист" президента
РФ Владимира Путина, уверен глава МИД Украины Павел Климкин. Шредер
возглавляет проекты "Северный поток" и "Северный поток – 2" Фото:
EPA По словам Климкина, важно ввести ограничительные меры против
тех, кто занимается продвижением проектов РФ за
границей."Шредер – главный лоббист Путина во всем мире.
Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может
действовать Евросоюз", – подчеркнул глава МИД.В 2005 году
Шредер оставил пост канцлера ФРГ и стал председателем
наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик
возглавил и совет компании "Северный поток – 2", а также совет
директоров "Роснефти".
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