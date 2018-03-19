Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер – "важнейший лоббист" президента РФ Владимира Путина, уверен глава МИД Украины Павел Климкин. Шредер возглавляет проекты "Северный поток" и "Северный поток – 2" Фото: EPA По словам Климкина, важно ввести ограничительные меры против тех, кто занимается продвижением проектов РФ за границей."Шредер – главный лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", – подчеркнул глава МИД.В 2005 году Шредер оставил пост канцлера ФРГ и стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток – 2", а также совет директоров "Роснефти". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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