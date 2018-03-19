Биткоин начал резко терять цену, за сутки его стоимость снизилась на 7%.

Об этом передает со ссылкой на .

Еще вечером 17 марта биткоин стоил 8 тыс. $, Однако сегодня в 13:20 по киевскому времени, его фиксированная цена была 7,5 тыс $. Эксперты говорят, что падение цены на криптовалюту связана с возможным запретом рекламы биткойна в .

Биткойн начал дорожать в 2008 году постепенно набирая цену. Пока его пиком был конец 2017 года, когда за 1 биткойн платили до 20 тыс. $.

Социологи провели опрос, чтобы узнать какой валюте укнраинцы доверяют больше только. Определенное количество опрошенных предпочло биткойны.

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