Климкин предложил трудоустроить в Киеве высланных из РФ дипломатов

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из РФ британских дипломатов.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь", – написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

Как сообщалось, объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве.