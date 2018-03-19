«Ненависть никогда не рождает ничего хорошего».

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман верит в то, что что версия гепрокурора Юрия Луценко о подготовке теракта в Верховной Раде депутатом Надеждой Савченко соответствует действительности. Об этом он заявил в эфире программы Радио НВ Підсумки тижня. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

«Я не видел материалы. То, что я слышал, я в это верю. Я в это верю, и я думаю, что это проблема психического здоровья», — заявил премьер.

«Знаете, ненависть никогда не рождает ничего хорошего», — добавил он.

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Напомним, 15 марта о том, что Савченко готовила теракт в здании украинского парламента заявил в Раде генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт тут, в Верховной Раде, уничтожив боевыми гранатами две ложи, правительственную и должностную», — заявил он.

Кроме того, Луценко заявил, что во время атаки Савченко планировала использовать миномет. «Минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет», — добавил он.

В связи с этим глава ГПУ принял решение о внесении в парламент представление на привлечение к криминальной ответственности, задержание и арест нардепа.

Савченко обвинения в свой адрес назвала «абсурдом», однако признала, что думала об уничтожении Администрации президента и парламента. «А кто не думал взорвать Банковую или Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена? Это является преступлением? Об этом нельзя говорить?» — заявила она перед допросом у здания СБУ.

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