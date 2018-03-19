Майдан в Украине произошел после того, как бизнесмены "стремительно" начали финансировать оппозицию из-за переписывания их активов командой экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил скорый внефракционный нардеп Александр Онищенко. Онищенко: Янукович не был заинтересован кого-то финансово уничтожить Фото: Александр Онищенко / Facebook "Янукович поддерживал бизнесменов. Я не говорю хорошее о Януковиче, но у него была другая схема. Ему было интересно, чтобы бизнесмены развивались и зарабатывали больше. Чтобы потом отдавать 50%. Чем ты успешнее, тем больше отдашь", – сказал нардеп.По его словам, деньги отдавали все."Была налоговая служба, на последнем этаже было управление, которое подсчитывало. Надо было приходить и отчитываться о своем бизнесе, сколько ты заработал. С этой суммы уплатить налог, и 50% с прибыли забирала команда Януковича. Янукович не был заинтересован кого-то финансово уничтожить. У него была другая схема. Человек приходил с темами, и чем тема была интереснее, тем ему было лучше", – объяснил Онищенко.Он считает, что позже "молодая команда" Януковича "сошла с ума"."Решила сначала изучить весь бизнес, а потом начать переписывать его на себя. Сначала они брали 50%, потом начали просить, чтоб переписывали на них. Из-за этого, можно сказать, и произошел Майдан. Все бизнесмены начали быстро финансировать оппозицию, когда дело дошло до переписывания активов. Думали, что придут нормальные люди, адекватными взглядами и установят справедливые правила, а пришел Порошенко", – заявил скорый нардеп.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил, что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.5 марта Онищенко вручили новое подозрение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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