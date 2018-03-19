|Жена рожает ему третьего ребенка, а он феерит в ЛЧ, - который Лео Месси вне футбольного поля.
|19.03.2018 05:14
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Лео Месси на этой неделе феерив в Лиге Чемпионов, действительно самостоятельно вынес "" и вывел свою команду в 1/4 ЛЧ. Поездом матча, Лео дважды унизил голкипера гостей Тибо Куртуа.
Уже на третьей минуте матча Месси оставил в дураках защиту "аристократов" и прокатил мяч между ног голкиперу,передает со ссылкой на .
А ровно через час игрового времени, на 63 минуте Лео оформил дубль, и снова между ног Куртуа.
Лионеля есть кому вдохновлять. Буквально за несколько дней до матча, его жена Антонелла Рокуццо родила ему третьего ребенка. Родители назвали сына Чиро.
В супругов уже есть двое детей. 5-летний Тьяго и 2-летний Метео. Лео и Антонелла были знакомы с самого детства. Она уроженка города Росарио, их родители дружили, а сам Лео в детстве играл на поле вместе с кузеном Антонелло.Совсем неудивительно, что Лео выбрал ее. Ведь она имеет такие соблазнительные формы, удивить ими можно даже лучшего игрока планеты. Сейчас Лео икона мирового футбола, который вместе с Криштиану Роналду уже десяток лет сперчиаються за звание наиболее подходящего футболиста современности. А начинал он свой путь на своей родине, в небольшом аргентинськоми городе Росарио. Однако Месси имел серьезные проблемы со здоровьем, которые могли помешать ему стать звездой. Лионель Месси начал играть в футбол в очень раннем возрасте за клуб своего города, "Ньюэллз Олд Бойз". Тогда его рост составлял только 140 см (дефицит соматотропина - гормона роста) и нужно было дорогое гормональное лечение, на которое ни одна аргентинская команда не готова была выделять средств. 17 сентября 2000 он вместе с отцом впервые прибыл в Барселону и в течение 2 недель ждал встречи со спортивным директором ФК "Барселона" Карлесом Решак, который был в заграничной командировке, однако их встреча была счастливой - поражен игрой молодого футболиста Решак уговорил руководство "Барселоны "заплатить за переезд семьи Лео в Испанию и за его лечение, которое было очень ценным. Так в возрасте 14 лет он переехал с родителями в столицу Каталонии и оказался в молодежной команде "Барселоны".
16 октября 2004 17-летний аргентинец дебютировал во взрослой команде в матче против "Эспаньола", став третьим самым молодым игроком, играл за "Барселону". Затем впервые сыграл в еврокубках - в Последние являются туре груопового этапа Лиги чемпионов против Донецкого "Шахтера" лео отыграл весь матч. Свой первый гол в чемпионате в основном составе забил 1 мая 2005 года в матче против "Альбасете". Этот гол сделал его самым молодым игроком команды, забивал в официальных матчах. Шаг за шагом Лео давал всем понять, что он не просто игрок, а как его сейчас называют "инопланетянин".
В 2009 аргентинец выиграл свой первый "Золотой мяч". Обогнав
своего извечного соперника из Мадридского "Реала". Однако это было
только начало. Последующие годы, Лео не давал ни единого шанса
своим конкурентам и 4 раза подряд выиграл значительный
индивидуальный трофей.
Сегодня, в матче 29 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" на своем поле спокойно обыграла "Атлетик" со счетом 2:0. Второй гол в ворота гостей забил Лионель Месси.