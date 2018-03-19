Россиян не должны пугать итоги "как бы выборов", на которых победил глава Кремля Владимир Путин, заверила кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак. Собчак: Если миллион людей создаст с нами партию – мы изменим Государственную думу Фото: EPA "Если миллион людей создаст с нами партию – мы изменим Государственную думу. Если миллион выйдет на мирный митинг – мы изменим страну. Именно следовательно нас не должны испугать итоги этих "как бы выборов": без равного доступа к СМИ, без допуска всех кандидатов", – отметила Собчак.Она заверила, что для ее команды "единственной задачей было увидеть как можно больше людей, понять и попытаться решить их проблемы, вернуть в федеральную повестку вопросы, которые давно там не обсуждались, в частности Крым, бедность, коррупцию в высших эшелонах и прежде всего – политзаключенных"."Выдерживая постоянные обвинения и из консервативного лагеря, и от оппозиции, нам удалось выполнить это обещание, несмотря на унижение таким форматом дебатов, несмотря на противодействие власти в регионах. Нас ждут очень трудные шесть лет. Власть, обеспечившая себе высокую явку и почти "туркменский" результат, получила карт-бланш на еще большую свободу по созданию несвобод", – предположила журналистка.Собчак считает, что "каждый оппозиционер, каждый несогласный с властью, по лени или в расчете на нереализуемый бойкот, не проголосовавший сегодня – несет часть ответственности за эту новую путинскую легитимность".Она подчеркнула, что "голоса, отданные за обоих демократических кандидатов не изменили явку почти никак"."Так что я не несу ответственность за "легитимизацию режима через увеличение явки", но я несу ответственность за то, что не убедила демократов проголосовать. Но я не отступлюсь. Я с еще большим рвением собираюсь заниматься политикой, через просвещение, через конкретные дела, через расширение союзов с другими оппозиционерами", – резюмировала она. Главный итог этого голосования для меня и нашей команды - миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности.Это очень много прекрасных, неравнодушных граждан.Если миллион людей создаст с нами партию - мы изменим Государственную Думу. Если миллион выйдет на мирный митинг - мы изменим страну. Именно следовательно нас не должны испугать итоги этих "как бы выборов": без равного доступа к СМИ, без допуска всех кандидатов, против административного ресурса, для нашей команды единственной задачей было увидеть как можно больше людей, понять и попытаться решить их проблемы, вернуть в федеральную повестку вопросы, которые давно там не обсуждались, в частности Крым, бедность, коррупцию в высших эшелонах и прежде только - политзаключённых. Выдерживая постоянные обвинения и из консервативного лагеря, и от оппозиции, нам удалось выполнить это обещание, несмотря на унижение таким форматом дебатов, несмотря на противодействие власти в регионах. Нас ждут очень трудные шесть лет. Власть, обеспечившая себе высокую явку и почти "туркменский" результат, получила карт-бланш на ещё большую свободу по созданию несвобод. И каждый оппозиционер, каждый несогласный с властью, по лени или в расчете на нереализуемый бойкот, не проголосовавший сегодня - несет часть ответственности за эту новую путинскую легитимность. Голоса, отданные за обоих демократических кандидатов не изменили явку почти никак. Так что я не несу ответственность за "легитимизацию режима через увеличение явки", но я несу ответственность за то, что не убедила демократов проголосовать. Но я не отступлюсь. Я с еще большим рвением собираюсь заниматься политикой, через просвещение, через конкретные дела, через расширение союзов с другими оппозиционерами. Мы будем строить партию, и миллион людей, подддержавших наши ценности, надеемся, станет ее опорой. Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 18 Бер 2018 р. о 6:01 PDT До этого российский оппозиционер Алексей Навальный, которого не допустили к выборам, заявил, что Собчак "грамотно сыграла роль карикатурного либерального кандидата". Также телеведущая якобы рассказывала ему об "огромных деньгах" за выдвижение. Собчак в ответ обвинила Навального во лжи.Выборы президента РФ состоялись 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Итоговая явка, по предварительным данным, превысила 67%, сообщил ТАСС. Хотя за полтора часа до закрытия избирательных участков составляла 57,74%, писал "Интерфакс".По результатам обработки 99% бюллетеней, которые опубликовали на сайте ЦИК РФ, действующий президент Владимир Путин набирает 76,65% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,81%, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский – 5,67%.Собчак, которая баллотировалась от "Гражданской инициативы", поддержали 1,66% избирателей, лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского – 1,04%.Кандидат от Партии роста Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" – 0,68%, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" – 0,65%.По данным экзит-полла "Фонда общественного мнения", Путин должен получить 76,3% голосов, ВЦИОМ информировал о 73,9% поддержки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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