Украинцы хотят новых лидеров, а в итоге все равно выбирают старых и прогнозированных. Одна из причин - украинский консерватизм.

Об этом рассказал социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович,передает со ссылкой на .

"Украинец голосует и разочаровывается. Понимает, что становится на грабли, но ничего не может изменить. Если будут предлагать гречку, назовет всех подонками и будет брать. Граждане понимают, что могут влиять на власть. Но это не значит, что мы будем делать рациональный выбор. Украинец голосует сердцем. Банальный пример - . Все понимают, что это шоумен. Но наши люди хотят смотреть это шоу. Рейтинги Святослава Вакарчука или Владимира Зеленского - тоже представление. Это неосознанный выбор. Если политика грязная, лучше смотреть на шоу, чем снова разочаровываться", - говорит он.

В украинском обществе есть требование на нового сильного лидера.

"Политика - зеркало общества. Можно оценить рейтинги молодых политиков, которые уже в парламенте или на подступах к нему. Они - профессионалы. Пошли в политику не для того, чтобы заниматься бизнесом, а менять государство. Если объединить их рейтинг, получится не более одного процента. Это потому, что украинцы им тоже не верят. В наших исследованиях есть категория "другое". Хотим голосовать за другого президента, другую партию, но не знаем, за какую. Эти все достали, дайте новых. Придут выборы - другие известные, влиятельные, сильные не появится. И мы пойдем голосовать за тех, кто есть. поддерживают, потому что она дает ощущение стабильности, предсказуемости. Есть требование на сильного лидера, который может решить все вопросы. В восприятии граждан она именно такая. Украинец не смотрит на прошлое. Мы не можем вспомнить, что делал предыдущий премьер-министр. Живем для завтрашнего дня", - подытожил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира