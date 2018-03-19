В Днепре жене известного французского режиссера Олиаса Барко - Любви Барко облили лицо кислотой. Врачи борются за правый глаз днепрянки. Женщина уверена - ее заказал прежний муж.

После развода он не отдает жене их маленького сына. Ее новый муж - французский режиссер - поддерживает любимую и требует от украинского правосудия как можно скорее посадить заказчика и исполнителя за решетку. Об этом передает со ссылкой на .

Нападение на женщину произошло возле кафе, в котором она была с друзьями. Люба вспоминает - вышла забрать цветы у курьера якобы от бывшего мужа. Но вместо курьера с цветами Люба увидела парня с бутылкой.

"Он шел в капюшоне и в момент, когда он проходил прямо у меня, я увидела уже бутылку у него в руках. Уже буквально через секунду я начала задыхаться и поняла, что я падаю с ног ", - рассказала женщина.

Первую помощь женщине оказали друзья. Далее ее спасали врачи больницы имени Мечникова, куда Любу отправили в критическом состоянии. Концентрированная уксусная кислота сожгла молодой женщине лицо, шею, дыхательные пути и глаза. Больше только пострадал правый глаз. В Днепре врачи сделали все возможное, но зрение восстановить не смогли.

Люба рассказывает - прежний муж украл у нее ребенка и не отдает. Двухлетнего Платона мама видит не более двух раз в неделю, только час. Всегда под бдительным глазом бывшего мужа и за закрытыми дверями. Органы опеки и правоохранительные органы не помогают, говорит Люба. По ее словам, состоятельная семья ее бывшего имеет там связи.

Сейчас правый глаз Люби спасают брюссельские врачи. Прогнозы не слишком хорошие, потому что она имела ожог глаза высшей степени. Возможность для восстановления глаза довольно низкая, но она существует, уже есть зона, которая начинает восстанавливаться, что является хорошей новостью.

По факту нападения полиция открыла уголовное производство.

"Сейчас следствие продолжается, мы ждем, чтобы заявитель прислала нам справку, какой именно степени телесные повреждения у нее есть. Возможно, будет переквалификация на более тяжкую статью. Официально письменного уведомления о подозрении никому не вручено", - рассказали нам в полиции.

Семье народного депутата от "взаимопомощи" Егора Соболева и телеведущей Марички Падалко поступило анонимное письмо с угрозами. В нем неизвестный человек ругает Егора Соболева, повторяя тезисы о "дестабилизации", "работу на Москву" и т.п. В конце письма автор угрожает облить кислотой детей.

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