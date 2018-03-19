Глава Кремля Владимир Путин после выборов не сможет отступить от агрессивной внешней политики, уверен президент общероссийского движения "Союз правых сил" Леонид Гозман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гозман: Путин постарается сохранить власть пожизненно Фото: Борис Надеждин / Facebook "Результат, который получил Путин, – очень важный. Он дает ему мандат на все, и он может делать, что хочет. И это будет означать, что Путин не сможет отступить от агрессивной и жесткой линии по части внешней политики. В основе его легитимности лежит именно военный риск", – пояснил он.Гозман напомнил, что Путин в последние недели предвыборной кампании "стал обращать внимание на противостояние миру"."Во внутренней политике у Путина есть мандат на усиление давления, но репрессии вряд ли будут массовыми. Он постарается сохранить власть пожизненно – либо по китайскому, либо по иранскому варианту", – предположил политик.Гозман уверен, что на этих выборах "не разыгрывался пост президента РФ"."На либеральном фланге было важно, чтобы Собчак получила больше, чем Явлинский. Это было нужно, чтобы создать либеральную партию под ее руководством и попытаться провести ее в Государственную думу. И Кремль в этом заинтересован", – резюмировал он.Выборы президента РФ состоялись 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Итоговая явка, по предварительным данным, превысила 67%, сообщил ТАСС. Хотя за полтора часа до закрытия избирательных участков составляла 57,74%, писал "Интерфакс".По результатам обработки 99% бюллетеней, которые опубликовали на сайте ЦИК РФ, действующий президент Владимир Путин набирает 76,65% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,81%, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский – 5,67%.Телеведущую Ксению Собчак, которая баллотировалась от "Гражданской инициативы", поддержали 1,66% избирателей, лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского – 1,04%.Кандидат от Партии роста Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" – 0,68%, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" – 0,65%.По данным экзит-полла "Фонда общественного мнения", Путин должен получить 76,3% голосов, ВЦИОМ информировал о 73,9% поддержки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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