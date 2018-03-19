В понедельник, 19 марта, зима в Украине не отступит.

В восточных, большинстве южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях сильный снег, кое-где метели, снежные заносы, передает Укргидрометцентр.

В западных областях температура днем будет от -4 до -6 градусов, в Закарпатской области от +1 до +3. Ночью на западе прогнозируют от -9 до -12 градусов мороза, в Закарпатье от -4 до -6 градусов.

На востоке также будет снежно. Температура воздуха составит от 3-6 градусов ниже нуля днем, и от -8 до -13 ночью.

В центральной части Украины ожидаются осадки и темпретатура днем от -4 до -6 градусов, а ночью от -9 до -13.

На севере страны солнечно будет в Киевской и Житомирской областях, в Черниговской и Сумской областях выпадет снег. Температура днем составит от — 4 до -7 градусов ниже нуля днем, и от -10 до -15 ночью.

На юге снег, солнечно только в Крыму. Температура днем от -4 до +1, в Крыму — от +6 до +8. Ночью в регионе от -4 до -10 градусов мороза, на полуострове 3-5 градусов выше нуля.

В Киеве солнечно, днем от -5 до -7 градусов, ночью 11-13 градусов мороза.

Во вторник, 20 марта, в Украину вернется небольшое потепление.

Так, на севере прекратятся осадки и останется лишь облачность, а на западе холод снизится до 1 градуса. Аналогичная ситуация будет наблюдаться на севере и в центре страны. Максимально возможный холод там 20 марта — это 3 градуса. На востоке и юге прогнозируют от 0 до 3 градусов мороза, а на юге — от 3 мороза до 1 градуса тепла.

В среду, 21 марта, температурные показатели не изменятся практически по всей стране, чего нельзя сказать о ситуации с осадками — снег выпадет везде, кроме западных регионов.

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