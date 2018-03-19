По данным ЦИК РФ, первое место на выборах президента РФ занимает действующий глава российского государства Владимир Путин, на втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Путин получает 76,77% голосов на выборах президента РФ Фото: ЕРА На второй позиции кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,79%), за ним кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") получила 1,67% голосов, Григорий Явлинский ("Яблоко") – 1,04%, Борис Титов (Партия роста) – 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 0,68%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – 0,65%.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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