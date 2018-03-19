Кандидат на пост президента от партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выборы президента России в 2018 году могут стать последними.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, — человек 30-40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля», — сказал Жириновский.

Политик сопоставил ситуацию в России с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпин «теперь будет пожизненно».

На момент публикации новости результат Жириновского составил как, и в 2012 году, 6% голосов, учитывая, что подсчитаны 74% бюллетеней.

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