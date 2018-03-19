Подозреваемая в заказе убийства Лилии Гордеевой в Фастове Киевской области совладелица автомойки Алла Домасенко на суде по избранию меры пресечения скрывала свое лицо от журналистов за капюшоном куртки и не отвечала ни слова на вопросы представителей СМИ.

Такое же поведение демонстрировали двое из трех других фигурантов этого дела - работник автомойки Алексей Ермолович и его сын, которых подозревают в исполнении преступления, передает со ссылкой на .

Старший сын погибшей женщины Никита рассказал, что на судебном заседании Домасенко отрицала вину, потом сорвалась и начала кричать: "Ложь! Ложь!".

Когда же суд принял решение о 2-месячном аресте подозреваемой без права на залог, женщина на скамье подсудимых начала плакать. Никита признается, что теперь боится за свою жизнь и будет просить у полиции охраны. По его словам, никто из подозреваемых заказчиков преступления не признает своей вины и не раскаивается, а исполнители хотя бы признаются, что были на месте преступления.

Под зданием суда неизвестные повредили автомобиль трех адвокатов матери и сына Домасенков. В полиции журналистам подтвердили, что в машине порезанные все четыре колеса. Авто забрали на эвакуаторе, сами адвокаты отказались комментировать что-либо, связанное с этим инцидентом.

Заседание об избрании меры пресечения подозреваемым и исполнителям в заказе убийства 42-летней Лилии Гордеевой из Фастова Киевской области происходило в закрытом режиме. Такое решение вынесла судья районного суда по ходатайству прокурора и трех адвокатов подозреваемых. Известно, что подозреваемые в заказе убийства - 55-летняя женщина и ее 22-летний сын, Исполнители - 43-летний мужчина с 22-летним сыном.

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