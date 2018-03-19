«Для нас Украина — братский народ… Мы сделаем, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома», — заявил он на брифинге в своем избирательном штабе, видео которого опубликовано на YouTube.

Путин отметил, что решение Украины о недопуске граждан РФ в дипучреждения для голосования на выборах президента 18 марта — это нарушение международных норм.

«Россия ничем отвечать не будет», — подчеркнул он.

В России в воскресенье, 18 марта, состоялись выборы главы государства. Это первое голосование за президента РФ, в котором приняли участие жители оккупированного Крыма.

Официальные данные Центризбиркома на момент подсчета 86% голосов: Владимир Путин — 76,32%, Павел Грудинин — 12,15%, Владимир Жириновский — 5,90%, Ксения Собчак — 1,56%, Григорий Явлинский — 0,95%, Борис Титов — 0,72%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,64%.

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