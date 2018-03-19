Украина, Беларусь, Молдова и Управление по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций начнут координировать усилия для разрушения незаконных финансовых потоков.

По данным ГФС, эффективное сотрудничество с соседними странами позволит Украине активнее приобщаться к новаторским методам борьбы с злоумышленниками на границе. Об этом сообщает представитель председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан, передает со ссылкой на .

Основная цель программы разрушение незаконных финансовых потоков, предотвращение, противодействие и ликвидация организованной преступности, террористических сетей, отмывания средств, коррупции, незаконных наркотических средств и торговли людьми.

Стратегическая рамочная программа разработана до 2020 года. В ней содержится дорожная карта для оказания необходимой экспертизы, технических инструментов и консультативных услуг, направленных на усиление национальных и региональных возможностей.

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