Власти американского Остина обещают награду в $115 тыс. за информацию, которая помогла бы арестовать причастных к серии взрывов. В результате взрыва пострадали два человека Фото: ЕРА Глава городской полиции Байан Мэнли призвал жителей юго-западного района Остина оставаться в своих домах, не трогать и не приближаться к любым подозрительным пакетам. Въезды в район правоохранители заблокировали.Не уточняется, что вызвало взрыв и связан ли случай с тремя взрывами, произошедшими 2-го и 12 марта в других районах города. Тогда два человека погибли и еще двое получили ранения. Во всех трех случаях целями злоумышленников были афроамериканцы или латиноамериканцы. Местные власти обещают награду в $115 тыс. за информацию, которая помогла бы арестовать причастных к серии взрывов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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