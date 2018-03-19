Власти американского Остина обещают награду в $115 тыс. за
информацию, которая помогла бы арестовать причастных к серии
взрывов. В результате взрыва пострадали два человека Фото: ЕРА
Глава городской полиции Байан Мэнли призвал жителей юго-западного
района Остина оставаться в своих домах, не трогать и не
приближаться к любым подозрительным пакетам. Въезды в район
правоохранители заблокировали.Не уточняется, что вызвало взрыв и
связан ли случай с тремя взрывами, произошедшими 2-го и 12 марта в
других районах города. Тогда два человека погибли и еще двое
получили ранения. Во всех трех случаях целями злоумышленников
были афроамериканцы или латиноамериканцы. Местные власти
обещают награду в $115 тыс. за информацию, которая помогла бы
арестовать причастных к серии взрывов.
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