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Вертолет с Иванкой Трамп и Кушнером экстренно вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя – CNN
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19.03.2018 08:47
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Дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Дажерд Кушнер,
исполняющие функции советников в Белом доме, направлялись из
Вашингтона в Нью-Йорк, сообщает CNN. По данным телеканала, после
отказа двигателя в вертолете пара пересела на коммерческий
авиарейс. Кушнер был назначен советником президента США в январе
2017 года, Иванка Трамп – в марте Фото: ЕРА Иванка Трамп и
Кушнер направлялись в Нью-Йорк, при этом цель их визита источникам
телеканала неизвестна.Причина отказа двигателя также не называется.
При этом отмечается, что посадка в аэропорту имени Рональда Рейгана
в Вашингтоне прошла успешно.По данным CNN, после инцидента с
вертолетом Кушнер с супругой вылетели в Нью-Йорк коммерческим
авиарейсом.Собеседники телеканала также не смогли пояснить, почему
Иванка Трамп и Кушнер решили сперва воспользоваться вертолетом, а
не самолетом.В марте The New York Times со ссылкой на
собственные источники в окружении Трампа сообщала, что американский
лидер просил главу аппарата Белого дома Джона Келли уволить
Иванку и ее мужа. Собеседники издания отмечали, что особенно
президент США был недоволен зятем: из-за расследования деятельности
компании Кушнера в сфере недвижимости и утечки информации о
понижении его уровня доступа к внутренней документации Белого
дома.В июле 2017 года The Guardian сообщала, что Кушнер
заключил многомиллионную сделку по покупке недвижимости в
Манхэттене с израильским бизнесменом Львом Леваевым, чья компания
упоминалась в крупном нью-йоркском расследовании об отмывании денег
Россией.По информации СNN, в феврале Кушнеру понизили уровень
доступа к внутренней документации Белого дома.Кушнер был назначен
советником президента США в январе 2017 года, Иванка Трамп – в
марте. Супруги зарплату в Белом доме не получают.
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