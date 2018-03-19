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Путин заявил о перестановках в правительстве России
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19.03.2018 08:55
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Перестановки в российском правительстве пройдут после инаугурации,
заявил президент России Владимир Путин. Путин сообщил, что не
планирует проводить в России конституционных реформ Фото: ЕРА По
словам Путина, "все изменения в правительстве должны
осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия
на новый срок, следовательно сейчас я буду думать
над тем, что и как нужно сделать".Он добавил, что "все
изменения произойдут после инаугурации".Российский руководитель
также заявил, что с настоящего момента займется подбором
кандидатуры премьер-министра РФ. Он подчеркнул, что начинает
"думать об этом предметно".Путин добавил, что не планирует
проводить в России конституционных реформ. В то же время российский
президент заявил, что его команда сохранится на ближайшие
годы.18 марта – в день годовщины
аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы.
Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее
важных событий дня.Путин лидирует с 76,67% голосов после
обработки 99,8% бюллетеней. Он впервые был избран президентом
РФ 26 марта 2000 года. Путин переизбирался на пост главы
государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно
конституции России, президентскую должность можно занимать не более
двух сроков подряд.
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