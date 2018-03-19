Перестановки в российском правительстве пройдут после инаугурации, заявил президент России Владимир Путин. Путин сообщил, что не планирует проводить в России конституционных реформ Фото: ЕРА По словам Путина, "все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, следовательно сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать".Он добавил, что "все изменения произойдут после инаугурации".Российский руководитель также заявил, что с настоящего момента займется подбором кандидатуры премьер-министра РФ. Он подчеркнул, что начинает "думать об этом предметно".Путин добавил, что не планирует проводить в России конституционных реформ. В то же время российский президент заявил, что его команда сохранится на ближайшие годы.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.Путин лидирует с 76,67% голосов после обработки 99,8% бюллетеней. Он впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Путин переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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