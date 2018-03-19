На оккупированных российскими наемниками территориях Донбасса ликвидировали 30-летнего боевика Дениса Носко, по кличке «Таблетка».

Об уничтожении террориста сообщил украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Боевик родился 15 августа 1987 года в Ивановке Луганской области.

«В социальных сетях близкие и коллеги боевика сообщают, что он был ликвидирован 11 марта 2018″, — говорится в сообщении.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира