|На оккупированном Донбассе ликвидировали еще одного известного террориста Таблетку
|19.03.2018 08:57
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На оккупированных российскими наемниками территориях Донбасса ликвидировали 30-летнего боевика Дениса Носко, по кличке «Таблетка».
Об уничтожении террориста сообщил украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.
Боевик родился 15 августа 1987 года в Ивановке Луганской области.
«В социальных сетях близкие и коллеги боевика сообщают, что он был ликвидирован 11 марта 2018″, — говорится в сообщении.
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