За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрела позиций ВСУ неподалеку Авдеевки. Один наш воин получил боевую травму.

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Сводка Пресс-центр штаба АТО за сутки 18 марта 2018 года, информирует svodka.net.

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции ВСУ и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины.

В частности, на Донецком направлении соперник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям неподалеку Авдеевки. На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

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В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

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