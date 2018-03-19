|Сутки на фронте: продолжаются провокационные обстрелы со стороны российских оккупантов, - штаб АТО
|19.03.2018 08:59
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За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрела позиций ВСУ неподалеку Авдеевки. Один наш воин получил боевую травму.
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Сводка Пресс-центр штаба АТО за сутки 18 марта 2018 года, информирует svodka.net.
Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции ВСУ и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины.
В частности, на Донецком направлении соперник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям неподалеку Авдеевки. На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.
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В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь.