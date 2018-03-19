Об этом Путин сказал, отвечая на вопросы журналистов в своем предвыборном штабе по завершению работы избирательных участков.

«Предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов, но все изменения будут объявлены после инаугурации», — ответил президент РФ на вопрос о том, какие изменения он будет вносить в правительство.

Также он отметил, что не планирует проведения конституционных реформ.

Согласно информации ЦИК РФ, на выборах президента Владимир Путин набирает 76,67% голосов после обработки 99,75% бюллетеней.

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