На выходе из японского порта Акаси на тихоокеанском побережье главного острова страны Хонсю паром с пассажирами "Фукуока-2" врезался в десятиметровый плавучий маяк. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел еще вечером в воскресенье, 18 марта, но паром водоизмещением около 9,8 тысяч тонн остается заблокированным до сих пор. Из-за того, что ему на винт намоталась цепь, которая фиксировала плавучий маяк, он не может продолжить движение.

Паром столкнулся со стальным плавучим маяком, вес которого составляет около восьми тонн, когда судно в условиях довольно сильного волнения маневрировал и пытался сблизиться с санитарным катером. Тот должен был забрать пассажира, который неожиданно заболел.

На борту находится 509 человек, между которых пассажиры и члены команды, никто из них не пострадал. Обсуждается вопрос об эвакуации.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 11 марта, в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в реку Ист-ривер .

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