Подачу тепла в село Крыжановка Одесской области прекратили из-за отсутствия лимита газа, заявили в Госслужбе по ЧС. Подачу газа должны возобновить 19 марта Фото: ЕРА "18 марта в 21.25 в ГСЧС поступила информация о том, что в селе Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения восемь крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением восемь многоэтажных домов (около 2120 абонентов, только в ЖК "Суворовский" проживает 6500 чел.)", – говорится в сообщении.На тот момент температура воздуха составляла -3°.В ГСЧС добавили, что газоснабжение должны возобновить 19 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта крыжановка газа должны гсчс Теги: происшествия